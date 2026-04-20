لحظة إنسانية مؤثرة.. ضياء عبد الخالق يفتح قلبه على الهواء ويتحدث عن عام الفقد الكبير

كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن واحدة من أصعب المحطات في حياته، وذلك خلال استضافته مع زوجته المخرجة شيماء شعوط في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر شاشة قناة CBC.

وخلال اللقاء، لم يتمالك الفنان دموعه وهو يسترجع تفاصيل عام قاسٍ فقد فيه ثلاثة من أقرب الناس إلى قلبه؛ والدته ووالده وشقيقه، في فترة زمنية قصيرة، وهو ما شكّل صدمة إنسانية عميقة تركت أثرًا كبيرًا في نفسه.

وأكد عبد الخالق أن تلك التجربة كانت من أقسى ما مر به في حياته، موضحًا أن فقدان الأحباب، خاصة حين يكونون بهذا القرب، يترك جرحًا لا يُنسى بسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لم تكن سهلة على الإطلاق، بل احتاجت إلى قوة داخلية كبيرة لتجاوزها.

وأشار إلى أن الإيمان كان طوق النجاة الحقيقي بالنسبة له، حيث منحه القدرة على الصبر والتماسك، مؤكدًا اقتناعه بأن الراحلين في مكان أفضل، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة.

كما شدد على الدور الكبير الذي لعبته زوجته شيماء شعوط في دعمه خلال هذه الفترة، موضحًا أن العلاقة بينهما ازدادت قوة في مواجهة هذه المحنة، حيث كان كل منهما سندًا للآخر.

واختتم حديثه بالتأكيد، أن الأسرة كانت العامل الأهم في استعادة توازنه النفسي والعودة لمواصلة حياته، مشيرًا إلى أن الدعم العائلي يظل الركيزة الأساسية في مواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى.