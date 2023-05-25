عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمستثمرين في مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر سوف توفر المكون المصري لإنتاج الكوارتز، مهما كانت قيمته، متابعاً:" أنا بقول للشركات و الحكومة الإيطالية نحن ندعمكم ونشجع أن تقوموا بالمصانع أو المساهمة في المشروعات"

السيسي: متضيعوش وقت تاني

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في إفتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلاً:"أحنا من جانبنا الرقم اللي مطلوب مننا، في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية ، أحنا هنخلصه إمبارح"

وأستكمل الرئيس السيسي:"أنا بتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج مشروع مصنع إنتاج الكوارتز، وبقول تاني لرجال القطاع الخاص و المستثمرين في مصر ، من فضلكوا متضيعوش وقت تاني"

 

جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة التابع لـ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهر فقط بدلا من عامين.

وقد صدرت توجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام الكوارتز حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من الصفات، حيث أنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة مكون من 5 مصانع وهي:

مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمنطقة مروة السويقات بمرسى علم بمساحة 250 أف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيره بمقاسات من 3 - 5 سم.
4 مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2  مقسمة كـ الآتي:
1 - مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات 3 - 4 مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

2 - مصنعي طحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج التكسير الرئيسي طبقا للموصفات المطلوبة لإدخال جزءً منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

3 - مصنع إنتاج ألواح الكوارتز.

ويستخدم مجمع مصنع إنتاج الكوارتز الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات التي تستخدم الغاز الطبيعي، كما يمتلك المجمع محطة تحلية للمياه خاصة به قدرها 300م3 في اليوم بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه بإعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3.، كذلك مناطق إدارية ومعايشة للعاملين في المصنع على أعلى مستوى.

وقد عمل مجمع مصنع إنتاج الكوارتز على توفير 600 فرصة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما أن جميع العاملين في المصنع هم من المدنيين بنسبة 100 %، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات و المكن الحديث.

ومجمع مصنع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والأول في العالم من حيث مكون العملية الإنتاجية، وقد تم إتباع كافة الإجراءات البيئية والصحية اللازمة في المشروع واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على البيئة.

كما حصل مصنع إنتاج ألواح الكوارتز على شهادات الأيزو رقم 14001/ 2015 في مجال المحافظة على البيئة، كما تم اتباع أحدث النظم العلمية لإختبار ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالإعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشائها وتزويجها بأحدث الأجهزة المعملية وتضم أكفأ المهندسين و الكيميائيين المتخصصين في هذا المجال مما مكن المجمع الحصول على شهادة iso 9001 .

كما تم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية مما أهل المجمع الحصول على شهادة أيزو 45001، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز وإعتمادها من جهات الحماية المدنية.

يتميز الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق الـ 99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل لـ الكوارتز في مصر وتعظيم الاستفادة منه ، وذلك بهدف توطين الصناعة في مصر.
 

 

السيسي مصر الكوارتز مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

إعلامي: الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مصانع الكوارتز| السيسي يقاطع رئيس المصرية للتعدين: هو أنت مش حاسب الجلالة

ورطة حمراء.. شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موبايل Oppo Reno 10 وصل أخيرا.. بسعر لن تصدقه ومواصفات مذهلة

النائب العام الروسي يزور المحكمة الدستورية العليا لبحث حماية حقوق الأفراد بالمجال الجنائي

انسحاب ولقب واحد| حكاية 10 مشاركات لنادي الزمالك في البطولة العربية للأندية.. تفاصيل

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

أوكرانيا: الهجوم المضاد مستمر منذ عدة أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

أفضل رجل.. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ