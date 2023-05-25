اللي عندنا مش سر ..السيسي عن مشروع انتاج السيليكون : فرصة للمستثمرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حريصة على عدم تواجد أي معوقات أمام أي مؤسسة أو هيئة خاصة.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرصة استثمارية بقولها للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الكوارتز".

وتابع الرئيس السيسي: "هناك فرصة استثمار جيدة في مصر في قطاع الكوارتز والسيليكون المعدني".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى المستثمرين، قائلا: "أحنا معاكوا.. سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه.. عايزين تبقوا موجودين معانا ماشي.. كل ما هو متاح متاح لكم تعالوا.. المشاريع دي مشاريع استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو الخارج وبالعملة الحرة".

وأشار الرئيس السيسي: “وانتوا عارفين كويس اوى أن العوائد بتاعة الكلام دا اد ايه.. وهذا الأمر يتعرض عليا ونطرحه ونديه للمستثمرين المصريين”.

واكمل السيسي:" لو بستورد 4 منتجات مثل السيليكون وغيره يكون له رقم معين ولو تم انتاجهم في مصر نوفر الرقم الذي نستورد به ، وعن مشروع انتاج السيليكون المعدني في مصر، قال:" اللي موجود عندنا مش سر والجميع يعلمه ، وهناك فرصة استثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين المصريي والأجانب ".