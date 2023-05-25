السيسي: مستعدون للتواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لاستكمال مصانع الكوارتز

قال شريف عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، إنه يتم إنتاج البايو كوارتز بخامات مصرية 100% لأول مرة فى العالم، برأس مال مستثمر يقدر بـ70 مليون دولار.

وخلال كلمته، قاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنةن قائلا: "سمعت اللوحة اللي قلنا فيها إننا بدأنا مرحلة واحدة التي نفتتحها اليوم.. وبقولك من فضلكم القطاعات التانية اللي اتكلمنا فيها فكروا جديا ومعنا السفير الإيطالي لدعم هذا الاستثمار، وهي المراحل الأخرى من خلال الشركات الرائدة فى هذا المجال فى إيطاليا، بحيث نستطيع فى أسرع وقت ممكن فى دخول تلك المراحل للإنتاج".

وأضاف الرئيس السيسي: “الدولة مستعدة للتواصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم المراحل المتبقية من مشروع مصانع الكوارتز من خلال الشركات الإيطالية”.

وتابع: “من جانبنا سنوفر المكون المصري مهما كانت قيمته”.