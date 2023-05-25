عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 مليون يورو.. أبرز تصريحات سفير إيطاليا بمصر خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز|فيديو

سفير إيطاليا في مصر
سفير إيطاليا في مصر

شارك ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر، في فعاليات افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلا: "الشركاء الإيطاليون من مختلف الشركات لديهم خبرة كبيرة في مصر  وقادرون على توفير التكنولوجيا المتطورة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

 

كنزا جديدا لمصر.. السيسي يفتح الباب للقاهرة بدخول 14 صناعة عملاقة

متخافوش.. الرئيس السيسي للجانب الإيطالي: هنخلص الإجراءات المطلوبة مننا إمبارح قبل النهارده

مصر وإيطاليا شريكان استراتيجيان 

وقال ميكيلي كوارونى في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية".

 

 وأضاف ميكيلي كوارونى:" إيطاليا ومصر شريكان للوصول إلى الأسواق العالمية وهذا تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي، وإيطاليا هي ثالث اكبر مستثمر اجنبي في مصرو هي داعم قوي لسياسية تعزيز قطاعي الثناعة والزراعة في مصر ".

 

وتابع ميكيلي كوارونى:" التواجد الإيطالي في مصر ناجح من خلال 1200 شركة إيطالية عاملة في مصر وحجم الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 6 مليار  يورو".

 

 وأكمل ميكيلي كوارونى:" نحن مصممون على دعم المزيد من الاستثمارات في مصر عبرمجموعة واسعة من القطاعات  ونريد أن نركز بشكل خاص على القطاعات ذات الأهمية لتحقيق الرخاء لشعوبنا ".

وأبدى السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى، سعادته بالمشاركة في إفتتاح مصنع معالجة الكوارتز في العين السخنة اليوم، مؤكداً أن العمل الذي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة بريتون و مينرالي إندسترالي من جهود لإنشاء هذا الصرح الصناعي، هو مثال عملي على الأمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين إيطاليا و مصر.

أحدث الأجهزة الإيطالية 

وأضاف  السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى خلال كلمته في إفتتاح مجمع مصنع إنتاج الكوارتز، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصنع الجديد سيتمكن من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات راقية ستصل إلى اهم الأسواق العالمية.

 

وأشارالسفير الإيطالي ميكيلي كوارونى إلى، أن  الهدف المشترك من مشروع مصنع إنتاج الكوارتز ، هوتوفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام، و خلق مجال ملائم لإنتاج منتجات عالية الجودة.

 

وتابع السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى:أن  تكلفة مشروع مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو ، بما في ذلك الأعمال المدنية ممثلاً نموذجاً فريداً على مستوى العالم.

 

سفير إيطاليا مصر الكوارتز اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد| صور

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية حول أفريقيا بشأن قمة الاستثمار المقرر انعقادها في 2024

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصيني يلتقي نظيرته الأمريكية أثناء زيارته الولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ