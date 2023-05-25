80 مليون يورو.. أبرز تصريحات سفير إيطاليا بمصر خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز|فيديو

شارك ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر، في فعاليات افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، قائلا: "الشركاء الإيطاليون من مختلف الشركات لديهم خبرة كبيرة في مصر وقادرون على توفير التكنولوجيا المتطورة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

مصر وإيطاليا شريكان استراتيجيان

وقال ميكيلي كوارونى في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية".

وأضاف ميكيلي كوارونى:" إيطاليا ومصر شريكان للوصول إلى الأسواق العالمية وهذا تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي، وإيطاليا هي ثالث اكبر مستثمر اجنبي في مصرو هي داعم قوي لسياسية تعزيز قطاعي الثناعة والزراعة في مصر ".

وتابع ميكيلي كوارونى:" التواجد الإيطالي في مصر ناجح من خلال 1200 شركة إيطالية عاملة في مصر وحجم الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 6 مليار يورو".

وأكمل ميكيلي كوارونى:" نحن مصممون على دعم المزيد من الاستثمارات في مصر عبرمجموعة واسعة من القطاعات ونريد أن نركز بشكل خاص على القطاعات ذات الأهمية لتحقيق الرخاء لشعوبنا ".

وأبدى السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى، سعادته بالمشاركة في إفتتاح مصنع معالجة الكوارتز في العين السخنة اليوم، مؤكداً أن العمل الذي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة بريتون و مينرالي إندسترالي من جهود لإنشاء هذا الصرح الصناعي، هو مثال عملي على الأمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين إيطاليا و مصر.

أحدث الأجهزة الإيطالية

وأضاف السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى خلال كلمته في إفتتاح مجمع مصنع إنتاج الكوارتز، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصنع الجديد سيتمكن من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات راقية ستصل إلى اهم الأسواق العالمية.

وأشارالسفير الإيطالي ميكيلي كوارونى إلى، أن الهدف المشترك من مشروع مصنع إنتاج الكوارتز ، هوتوفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام، و خلق مجال ملائم لإنتاج منتجات عالية الجودة.

وتابع السفير الإيطالي ميكيلي كوارونى:أن تكلفة مشروع مصنع إنتاج الكوارتز تتجاوز الـ80 مليون يورو ، بما في ذلك الأعمال المدنية ممثلاً نموذجاً فريداً على مستوى العالم.