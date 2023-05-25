سفير إيطاليا: 1200 شركة عاملة في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو

أكد ميكيلي كوارونى سفير إيطاليا في مصر، أن الشركاء الإيطاليين من مختلف الشركات لديهم خبرة كبيرة في مصر وقادرون على توفير التكنولوجيا المتطورة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

وقال ميكيلي كوارونى في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، :" إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية".

وأضاف ميكيلي كوارونى:" إيطاليا ومصر شريكان للوصول إلى الأسواق العالمية وهذا تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي، وإيطاليا هي ثالث اكبر مستثمر اجنبي في مصرو هي داعم قوي لسياسية تعزيز قطاعي الثناعة والزراعة في مصر ".

وتابع ميكيلي كوارونى:" التواجد الإيطالي في مصر ناجح من خلال 1200 شركة إيطالية عاملة في مصر وحجم الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 6 مليار يورو".

وأكمل ميكيلي كوارونى:" نحن مصممون على دعم المزيد من الاستثمارات في مصر عبرمجموعة واسعة من القطاعات ونريد أن نركز بشكل خاص على القطاعات ذات الأهمية لتحقيق الرخاء لشعوبنا ".