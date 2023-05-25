الهيئة المصرية للثروة المعدنية: دراسة إنشاء مجمع للسيلكون بتكلفة 700 مليون دولار بالعلمين

أكد ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أن الشركة تهدف لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيلكون المعدني بالعلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تصل لـ 700 مليون دولار.

وقال ياسر رمضان في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة: "نستهدف إقامة مشروع لإنتاج السيليكونات الوسيطة بطاقة إنتاجية تصل لـ 100 ألف طن سنويا ".

وتابع ياسر رمضان: "من المخطط تغذية المجمع من الكهرباء المنتجة من مصدار الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية".

تعليق الرئيس السيسي

وقاطع الرئيس السيسي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية للثورة المعدنية، قائلا:"في الأربع مراحل دول إحنا فين من المراحل دي".

وتابع الرئيس السيسي:" تفتكر الاستثمارات المطلوبة كام “، ورد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية:” إجمالي الاستثمارات في المشروع بالعلمين الجديدة 700 مليون دولار ".