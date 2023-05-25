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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين وتطرح في البورصة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حريصون على تذليل ايه عقبات أمام الاستثمار، مضيفاً أن يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين.

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فرصة جيدة.. الرئيس السيسي يوجه دعوة للمستثمرين على الهواء

كلمة الرئيس السيسي

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في كلمة له في افتتاح مجمع مصانع انتاج الكوارتز، في العين السخنة،، صباح اليوم الخميس، أن ندعو إلى الاستثمار في قطاع التعدين والاستفادة من الفرص الحالية، متابعا أن مجمع انتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بمصر، مؤكدا أن الدولة تنفذ استثمارات طموحة لزيادة الإنتاج المحلي.

وأكمل أنه :"الحاجات اللي نفتتحها متاحة للمستثمرين والأجانب، وتطرح في البورصة" .

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