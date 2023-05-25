السيسي: المشروعات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين وتطرح في البورصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حريصون على تذليل ايه عقبات أمام الاستثمار، مضيفاً أن يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين.

كلمة الرئيس السيسي

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في كلمة له في افتتاح مجمع مصانع انتاج الكوارتز، في العين السخنة،، صباح اليوم الخميس، أن ندعو إلى الاستثمار في قطاع التعدين والاستفادة من الفرص الحالية، متابعا أن مجمع انتاج الكوارتز فرصة استثمارية يجب استغلالها.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بمصر، مؤكدا أن الدولة تنفذ استثمارات طموحة لزيادة الإنتاج المحلي.

وأكمل أنه :"الحاجات اللي نفتتحها متاحة للمستثمرين والأجانب، وتطرح في البورصة" .