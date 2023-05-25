السفير الإيطالي بالقاهرة: روما أول شريك تجاري وأهم بوابة للسلع المصرية إلى أوروبا

أكد السفير الإيطالي في مصر ميكيلي كاروني، أن إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية.



وأعرب كاروني - خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع إنتاج "الكوارتز" في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مصنع معالجة "الكوارتز" في العين السخنة.. وقال إن المشروع يأتي بالشراكة مع شركة "بريتون" الإيطالية وهو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا.



وأضاف السفير الإيطالي أن مصنع إنتاج "الكوارتز" سيتمكن من إنتاج منتجات راقية بأحدث الأجهزة الإيطالية تصل إلى أهم الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى أمرين؛ الأول توفير القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام، والثاني خلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة.



وأشار إلى أن المشروع يتجاوز استثماره 80 مليون يورو، ممثلا أول نموذج فريد من نوعه على مستوى العالم، كما أنه أول مصنع في مصر من هذا النوع، وأن إنتاج الألواح في العين السخنة قادرة على تلبية احتياجات السوق العالمي.



وأوضح أنه خلال السنوات الماضية أنشأت الشركة الإيطالية العديد من الشراكات القيمة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعية، مشيرا إلى أن شركة "بريتون" وشركة "مينيرا اندستريالي" تعدان من الشركات الرائدة ولديهما خبرة طويلة في مصر، وقادرين على توفير التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.



ولفت كاروني إلى أن التواجد الإيطالي في مصر قوي وناجح من خلال حوالي 1200 شركة إيطالية كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، ويبلغ حجم الاستثمار الإيطالي الصافي حوالي 6 مليارات يورو، معربًا عن تصميم بلاده على دعم المزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الإيطالية في مصر، عبر مجموعة واسعة من القطاعات واغتنام جميع الفرص التي تتواكب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي