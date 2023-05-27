الاتحاد الدولي للخماسي يعين آية مدني رئيسا للجنة عودة اللاعبين الروس والبيلاروس

أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن تعيين لجنة برئاسة النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبطلة مصر السابقة في رياضة الخماسي الحديث، والتي ستكون مكلفة بإعادة النظر في استحقاق اللاعبين الروس والبيلاروس المحايدين للعودة للمنافسة في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد.

وتشتمل اللجنة على رئيسا و4 أعضاء من مختلف دول العالم، حيث تمكنت ايه مدني، من الحصول على هذا المنصب وذلك بعد ترشيح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي لها ممثلًا عن مصر والقارة الإفريقية.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخماسية استجابة لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية المنشورة في 28 مارس فيما يتعلق بحقوق الرياضيين المحظورين حاليًا من المنافسة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا منذ الغزو العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022 كما أوصت اللجنة الاولمبية الدولية ان يكون أعضاؤها من الكفاءات الرياضية الذين يمتازون بالحيادية والنزاهة.