الكهرباء : تركيب برج جديد لتغذية مدينة أبو سمبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استكمال التغذية الكهربية لكل المنشات الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الاثرية بمدينة أبو سمبل بواسطة ١٨ ماكينة طوارئ.

وكشفت الكهرباء فى بيان لها منذ قليل عن استمرار العمل لإحلال برج رقم ٨٧ جهد ٦٦ كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة ابوسمبل وتجهيز البرج الجديد لتركيبه.

ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الاصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.

يذكر أن وزارة الكهرباء، أعلنت فى بيان سابق ليلة أمس أنه الساعة ١٧:٣٠ مساء يوم الجمعة ونتيجة لعاصفة شديدة حدث التواء بالجزء العلوي لاحد الابراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط ابوسمبل / الاصلاح ٣ والذي يغذي مدينة ابو سمبل مما ادي الي انقطاع التيار الكهربي عن المدينة. وتم علي الفور الدفع بعدد ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة اسوان لتغذية الاحمال الهامة بالمدينة وطبقا للاولويات وعلي التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد الاصلاح واعادة التغذية في اسرع وقت ممكن.

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