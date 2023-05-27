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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة السويس توزع شهادات إتمام التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية

صدى البلد

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 33 من المتدربين على مهارات اللغة الإنجليزية بمركز التدريب النموذجى بالسويس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص للتدريب المهنى مناسبة مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ، أنه فى إطار توجيهات وزير القوي العاملة تم توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولي من برنامج التدريبي لمهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز امريكانا هوم وفقا البروتوكول الذي تم توقيعه بين المديرية والمركز، وذلك بمقر مركز التدريب النموذجي بالسويس ، لـ33 من شباب وشابات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية ، ان الدورات التدريبية التى تقدمها المديرية للشباب من الجنسين مجانية لأبناء المحافظة والمقيمين فيها من سن 18 إلى 45 سنة ، لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمحافظة وإكسابهم مهارات جديدة ، كما يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة في نهاية البرنامج تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة .

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