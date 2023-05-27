حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته بصور من طفولتها

احتفل حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “ بقيتي ١٨ مش مصدق يا هيوكا امتي وفين حصل الكلام دا كل سنة وانتي طيبة حبيبة قلبي”.

كان حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ قد علق على قرار النادي الأبيض بالاعتذار عن لعب مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية نشرت عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرار الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم ولن يشعر بها إلا من كان زمالكاوى”.

وتابع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "أزمات الكرة أصبحت أكثر من لعب كرة القدم ولكن نسعى دائما للحلول”.