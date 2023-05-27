درة تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تألقت الفنانة درة في ظهور مميز، بأحدث صور نشرتها من جلسة تصويرها الأخيرة وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت درة بلوك كلاسيكي أنيق، مرتدية فستانا أبيض أوف شولدر، مع تسريحة شعرها الويفي، ولوك ميك آب ساحر.

يشار إلى أن دُرة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، وسارة سلامة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد صفوت، وناهد السباعى، ومصطفى أبو سريع، وأنوشكا، وأحمد مجدى، ومحمد جمعة، وندى بهجت، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، ونور النبوى، وبدرية طلبة، ومحمد التاجى، ونهلة سلامة، وياسر الزنكلونى، ومحمد عبد الجواد، وعلاء عوض، وحمدى هيكل، وحسنى شتا، ومحمد خميس، وأحمد حبشى، وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين.