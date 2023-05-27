الناتو وأوكرانيا يبحثان احتياجات كييف وخطط إعادة الإعمار والتعاون في العلوم والتكنولوجيا

عقدت اللجنة المشتركة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) وأوكرانيا اجتماعا افتراضيا بمشاركة يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية لمناقشة احتياجات أوكرانيا وخطط إعادة الإعمار.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، أن الاجتماع جاء في مرحلة حرجة من الأزمة الروسية الأوكرانية في ظل الاستعدادات الجارية لقمة الناتو المقرر عقدها في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس في يوليو المقبل.

وأشار نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا إلى الدعم الهائل الذي قدمه حلفاء الناتو لأوكرانيا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، مشددا على التزام الناتو بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى دور الناتو النشط في مساعدة أوكرانيا على زيادة إمكانية التشغيل البيني مع الحلفاء، فضلا عن التعامل مع العواقب المادية والاجتماعية للهجمات الروسية عليها، وذلك بموجب حزمة المساعدة الشاملة التي تم الاتفاق عليها في قمة مدريد العام الماضي.

وأوضح جيوانا أن الناتو يبذل الجهد بالفعل في مجالات مثل إعادة التأهيل النفسي وإصلاح نظام المشتريات الدفاعية، وكذلك في مشروعات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الناتو وأوكرانيا أُنشئت بموجب ميثاق بشأن شراكة مميزة وقعها رؤساء دول الحلفاء وحكومة أوكرانيا في مدريد عام 1997، وهي بمثابة هيئة صنع القرار المسئولة عن تطوير العلاقة بين الناتو وأوكرانيا وتوجيه الأنشطة التعاونية حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، اجتمع مسئولون وخبراء من حلف شمال الأطلنطي (ناتو) وأوكرانيا في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل لوضع أسس المضي قدمًا في تعاونهما الطويل الأمد في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح - بيان صادر عن الناتو - أن نائب رئيس وزراء أوكرانيا ميخايلو فيدوروف ومساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة ديفيد فان ويل أطلقا حوارًا مبتكرًا رفيع المستوى في إطار مجموعة العمل المشتركة بين الناتو وأوكرانيا حول التعاون العلمي والبيئي.

ويهدف إطلاق هذا الحوار إلى توسيع الشراكة القائمة بين الطرفين من خلال تبادل وجهات النظر حول تطوير النظم الإيكولوجية للابتكار لكل من الاحتياجات التجارية والدفاعية، وكذلك مشاركة الدروس المستفادة من جهود أوكرانيا المتواصلة إزاء الهجمات العسكرية الروسية.

وقال مساعد الأمين العام فان ويل إن إطلاق حوار الابتكار بين الناتو وأوكرانيا يمثل خطوة مهمة ستنقل التعاون بين الجانبين إلى مستوى جديد، مضيفا أن المشاركين في هذه المناقشات الأولى حددوا بالفعل مجالين يمكن لحلف الناتو فيهما دعم النظام البيئي للابتكار الأوكراني ذي الاستخدام المزدوج، الأول هو توفير خبراء للمساعدة في تقييم التقنيات، والثاني هو استكشاف مسارات التمويل التي تضاعف جهود الابتكار الأوكرانية وتسهيل وصولها للأنظمة الإيكولوجية للابتكار في أوكرانيا والحلفاء.