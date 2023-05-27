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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين .. هيئة الرقابة المالية في مدينة ووهان تحث الشركات على سداد ديونها

ووهان الصينية
ووهان الصينية

أفادت وسائل الإعلام الصينية اليوم السبت أن الهيئة التنظيمية المالية لمدينة ووهان الصينية كشفت علنا ​​عن 259 شركة لديها ديون للحكومة وحثتها على السداد على الفور.

يأتي الإجراء النادر من مكتب المالية في ووهان يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومات المحلية في الصين لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع الديون والنفقات. كانت ووهان بؤرة انتشار جائحة COVID-19 الذي بدأ في عام 2019.

وتراوحت الأموال المقترضة من ما يزيد قليلاً عن 10000 يوان إلى أكثر من 10 ملايين يوان (1.45 مليون دولار) ، مع تجاوز إجمالي المبلغ 100 مليون يوان (14.47 مليون دولار) ، حسبما أفادت Yicai ، نقلاً عن قائمة تحصيل الديون التي نُشرت بشكل مشترك من قبل المنظم ونهر ووهان اليانغتسي. شركة إدارة الأصول.

يشمل المدينون مكاتب مالية محلية ، ووحدات بحث علمي ، ومؤسسات مملوكة للدولة ، ووحدات من شركات مدرجة ، بالإضافة إلى شركات خاصة ، بحسب لقطة شاشة من القائمة التي نشرتها Yicai.

طُلب من المدينين وكفلائهم المناظرين وخلفائهم سداد ديونهم لشركة إدارة الأصول فورًا بعد 26 مايو ، حسبما أفاد موقع Yicai.

شركة يوهان يانتجتز المملوكة للدولة هي منصة مهنية مسؤولة عن التخلص من الأصول المتعثرة المختلفة في وسط المدينة ، وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت.

إدارة الأصول جائحة COVID-19 سداد ديون مدينة ووهان الصينية مدينة ووهان

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