أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: استقبلنا 150 ألف سوداني.. وسقارة تخطف أنظار العالم

أخبار مصر.. قال الرئيس السيسي، إن مصر التزمت بمسئولياتها تجاه الأشقاء السودانيين، واستقبلت نحو 150 ألف مواطن سوداني.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي: مصر استقبلت 150 ألف سوداني.. وتداعيات الأزمة تتجاوز حدود الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قد التزمت بمسئولياتها تجاه الأشقاء السودانيين، عبر استقبال حوالى "150" ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى "5" ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين.

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان،

استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشان استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن

السيسي يهنئ رئيس جمهورية جيانا التعاونية بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية جيانا التعاونية محمد عرفان علي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا.. فيديو

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى ، ويستمر المعرض شهرًا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا ، كما تم افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي تصل فيه نسبة التخفيضات من 30 لـ 40%.

سقارة أرض الأسرار.. وزير السياحة يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة لورشة تحنيط آدمية وحيوانية، والتى اكتشفت على يد البعثة المصرية العاملة في المنطقة.

القصير: توجيهات رئاسية بتوفير المواد الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وزير النقل: الانتهاء من تطوير طريق وادي النطرون العلمين قبل عيد الأضحى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء حسام الدين مصطفى، وقيادات الهيئة، جولة تفقدية في مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين بطول 135 كم، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ارتفاع طفيف طال أسعار الدواجن الأمهات اليوم لترتفع نحو 2 جنيه فتسجل 59 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بدلا من 57 جنيهًا، وكذلك أسعار البيض، وذلك على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ.

من 12 ظهرًا|تعرف على مواعيد وجدول أعمال الأسبوع الثالث لجلسات الحوار الوطني

انتهى الحوار الوطني من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية، بجلسات استغرقت لقرابة الـ51 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى، والظاهرة المؤثرة الآن هي الرمال المثارة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



10 معلومات مهمة عن الكشف الأثري الجديد في سقارة ..إنفوجراف

أطلت منطقة آثار سقارة على العالم بكشف آثري جديد أبهر جموع الحاضرين لرؤيته ، عبر أعظم وأضخم ورشتين للتحنيط الإنساني والحيواني ، لتضيف للمنطقة الأثرية كنزا آخر ،والذى اكتشفته البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

ضبط 4 ركاب بحوزتهم حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات في مطار القاهرة|صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة عبارة عن حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

مش بس وزيرة.. نيفين القباج تجسد طبيعة المرأة المصرية

على الرغم مما تحققه من نجاحات مبهرة، تصل بها إلى أعلى المناصب، إلا أن ظهور نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم، في المتحف الزراعي ذكرنا بكل مميزات "الست المصرية" التي رغم كم مسؤولياتها والأعباء الملقاة على عاتقها إلا أنها في كل مرة تجد فيها كينونتها النسائية فرصة للظهور فإنها تطفو على السطح بلا تردد.

هنا أرض الأسرار.. سقارة تخطف أنظار العالم بـ اكتشاف جديد

كنوز منطقة سقارة الآثرية لاتنضب، لتهدي ثروة جديدة لأبناء البعثة الآثرية المصرية اليوم عبر الكشف عن أكبر ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية ومقبرتين وعدد من اللقي الآثرية.

وزيرة التخطيط: مصر تتقدم ثلاثة مراكز في مؤشر الحوكمة الأفريقية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنه وفقاً لتقرير عام 2022 لمؤشر "إبراهيم للحوكمة الإفريقية

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الكهرباء: عودة التيار لـ أبو سمبل في وقت قياسي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم عودة التغذية الكهربائية لمدينة ابو سمبل فى وقت قياسى بعد التواء البرج المغذى للمدينة أمس بسبب العواصف.

انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

شهدت أسعار الأرز تراجعا كبيرا في الأسواق حيث سجل سعر الطن انخفاضا بنحو 3 آلاف للطن الواحد، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها الأسواق خلال الفترة المقبلة حتى وصل سعر الكيلو إلي 33 جنيهًا.

