انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

شهدت أسعار الأرز تراجعا كبيرا في الأسواق حيث سجل سعر الطن انخفاضا بنحو 3 آلاف للطن الواحد، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها الأسواق خلال الفترة المقبلة حتى وصل سعر الكيلو إلي 33 جنيهًا.



وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاضا طفيفا، لم يشعر به المواطن فى الأسواق، ولكن الأيام المقبلة ستنخفض الأسعار كثيرا ، موضحًا أن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة كانت سببا كبيرا فى انخفاض أسعار الأرز.



انخفاض أسعار الأرز

وأكد نقيب الفلاحين خلال استضافته بموقع "صدي البلد" ، أن أسعار الأرز ستنخفض بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث يصل سعر الكيلو إلي 15 جنيهًا، وذلك بعد زيادة المعروض منه لان الأيام القادمة ستشهد حصاد محصول الأرز .



أسعار الأرز اليوم

وقال "نقيب الفلاحين " إن سعر كيلو الأرز تتراوح من 20 لـ 25 جنيهًا، وهذا سعر أقل من أيام ماضية والتى وصل فيها سعر الأرز إلي 30 جنيهًا، متوقعا انخفاض تدريجي فى أسعار الأرز.

وأوضح "أبو صدام " ، أن هناك نية من المزارعين بزراعة مساحات كبيرة من الأرز هذا الموسم لتلبية احتياجات المواطنين ، وزيادة المعروض من الأرز ، بالرغم من أن الحكومة حددت مساحات الأرز والتي تصل إلى مليون و75 ألف فدان .



أسعار الأرز اليوم

ومن جانبه، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، أن أسعار الأرز في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضا، وأن سعر طن الشعير العريض من 15 يومًا كان بـ 20 ألف جنيه، والرفيع كان بـ 19500 جنيه، ولكن اليوم انخفض 3 آلاف جنيه.

وقال رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأرز متوفر في الأسواق، وإن سعره سيشهد عدم استقرار حتى منتصف أغسطس، وهو الموسم الجديد لـ الأرز.



وأضاف رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية أن هناك كميات كبيرة من الأرز تحت يد المزارعين، وأن المضارب بها أرز، ولا توجد أي مشكلات في هذه الفترة.

سعر الأرز للمستهلك

وأشار إلى أن سعر الأرز من 25 لـ 28 جنيها، ولا وجد أي مشكلات في وفرة الأرز، وأن الأسواق بها أرز مستورد.