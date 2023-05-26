بشرى بشأن اللحمة والأرز غدا.. توفير السلع وهذه قائمة الأسعار قبل العيد

تسعى الدولة المصرية لتوفير السلع الأسعار، والعمل على خفض أسعار السلع، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وخاصة أسعار الأرز وأسعار اللحوم، وفي إطار هذا تعمل الدولة لتنويع مصادر استيراد اللحوم واستقبال أكثر من 4000 رأس ماشية خلال الفترة الأخيرة، بجانب العمل على مراقبة الأسواق وتوفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

توفير لحوم بـ195 جنيه للكيلو

في هذا الصدد، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير توفير كميات من اللحوم السودانية، بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بداية من السبت المقبل، في إطار استعدادتها لعيد الأضحى المبارك 2023، وقال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أنه سيتم زيادة معدلات ضخ اللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ومن المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

وأكد أنه سيتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، على أن تبدأ عمليات التوزيع وفقا لجداول زمنية محددة لضمان تحقيق التوازن في المعروض، مشددا على أن الوزارة تعمل علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي الذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

أما عن كميات اللحوم التي دخلت إلى مصر خلال الفترة الماضية، فقد استقبلت القاهرة، نحو 4000 رأس ماشية، كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عن معبر قسطل البري، وتعد هذه الشحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

تونيع مصادر استيراد اللحوم

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك، موضحا أن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم و الابقار من الصومال و تشاد في إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأكد أن هناك 5000 رأس ماشية موجوده حاليا داخل الحاجر بمصر، وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر، موضحا أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي و ضخها بالمنافذ فور وصولها.

انخفاض أسعار الأرز

أما فيما يخص الأرز، فتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الأرز في المنافذ الخاصة بها، بسعر حده الأدنى 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين، في إطار حصة المواطن النقدية من الدعم الشهري التي تقدر بحوالي 50 جنيها، وهذه المنافذ هي:

المجمعات الاستهلاكية.

جمعيتي والبدالين التموينيين والتي يبلغ عددها 40 ألف منفذ.

أما فيما يخص أسعار الأرز في السوق الحر، أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطار بغرفة الأسكندرية التجارية، إن سعر طن الأرز تراجع حوالي 1500 جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الأرز 18 ألف جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة.

سعر الأرز 18400 جنيه للأرز عريض الحبة من أرضه.

وتوقع المنوفي، تراجع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن جميع السلع متوفرة ولا يوجد نقص في أي سلعة، ومن المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن موسم حصاد الأرز اقترب ومن المتوقع أن يبدأ الحصاد خلال شهر ونصف، وبالتالي سيكون المعروض كبير جدا من سلعة الارز، بالتالي ستنخفض الاسعار.

أما عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 و فهي كالتالي: