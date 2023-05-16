عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: كلما توفرت الأعلاف كانت أسعار السلع واللحوم معتدلة

صدى البلد

أكد الدكتور ابراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن أنه كلما توفرت الاعلاف كلما كانت أسعار السلع واللحوم معتدلة وسينعكس هذا على سرعة التغذية للحيوانات بصورة مباشرة وهناك علاقة مباشرة بين التكلفة والعرض في الأسواق للمواطنين.

وأضاف ابراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، مع الاعلامية ريهام السهلي، أن الإفراجات المتتالية عن الأعلاف أمر جيد ومطلوب لتوفير الأعلاف بكمية كبيرة في الأسواق، موضحا أن هناك ارتباط ما بين أسعار المنتجات العلفية والحيوانية وتربية الدواجن والحيوانات.

وتابع: "الدولة تولي اهتمام كبير لملف الأعلاف ويجب أن يكون هناك مراقبة صارمة من بداية الافراجات حتى تصل الى مصنعي الأعلاف حتى لا يتدخل المحتكرين وأصحاب الذمم الخربة ولازم يكون في ضوابط ويكون في آليات من الدولة للرقابة الصارمة، واللي تسبب في ارتفاع الأعلاف الذرة الشامية وفول الصويا بسبب نقصهم".

اسعار السلع أسعار المنتجات الإعلامية ريهام السهلي إكسترا نيوز السلع واللحوم الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي قبل موقعة الترجى ..تفاصيل

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

الأهلي: حاولنا زيادة عدد الجماهير أمام الترجي.. وموقفنا سليم 100%

ترشيحاتنا

بعد 29 عاما على الواد سيد الشغال.. كواليس جديدة لمسرحية عادل إمام

تعليق ناري من عمرو أديب على عقوبات مصطفى محمد بسبب رفضه المثلية

ميدو يكشف مفاجأة في انتقال عمر مرموش إلى فرانكفورت

7 صفات تجعلك من عباد الرحمن .. أعظمها قيام الليل بهذه الكيفية

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تعاون مصري نرويجي في الطاقة الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

الصليبي يطيح بأمل الزمالك في شباك نظيفة..الونش خارج نطاق الخدمة | تفاصيل ومدة غيابه

قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»

قصة حمدة الملهمة..ولدت ابنتها قبل موعدها فوجدت حلا لمعاناة الأمهات مع رضع الحضانات

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ