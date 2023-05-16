الزراعة: كلما توفرت الأعلاف كانت أسعار السلع واللحوم معتدلة

أكد الدكتور ابراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، أن أنه كلما توفرت الاعلاف كلما كانت أسعار السلع واللحوم معتدلة وسينعكس هذا على سرعة التغذية للحيوانات بصورة مباشرة وهناك علاقة مباشرة بين التكلفة والعرض في الأسواق للمواطنين.

وأضاف ابراهيم درويش، خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"، مع الاعلامية ريهام السهلي، أن الإفراجات المتتالية عن الأعلاف أمر جيد ومطلوب لتوفير الأعلاف بكمية كبيرة في الأسواق، موضحا أن هناك ارتباط ما بين أسعار المنتجات العلفية والحيوانية وتربية الدواجن والحيوانات.

وتابع: "الدولة تولي اهتمام كبير لملف الأعلاف ويجب أن يكون هناك مراقبة صارمة من بداية الافراجات حتى تصل الى مصنعي الأعلاف حتى لا يتدخل المحتكرين وأصحاب الذمم الخربة ولازم يكون في ضوابط ويكون في آليات من الدولة للرقابة الصارمة، واللي تسبب في ارتفاع الأعلاف الذرة الشامية وفول الصويا بسبب نقصهم".