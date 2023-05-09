ضوابط جديدة في نصيب الفرد من السلع التموينية.. تفاصيل

أكد محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزير التموين قرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى أربعة أفراد.

وأضاف “سعدالله”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن التوجيه شمل صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنه 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وباستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى ٤ مرات خلال الشهر يتردد فيها على هذه المنافذ.

وفي السياق نفسه أشار محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا التوجيه للحفاظ على صالح المواطن والاستفادة القصوى من الدعم التمويني.



