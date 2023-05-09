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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لمقر المديرية الجديد

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين يتفقد أعمال التشطيبات بالمديرية الجديدة

تفقد المحاسب محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال  أعمال البناء التي تم الانتهاء منها بمقر ديوان عام المديرية الجديد بمنطقة السيوف، ومتابعة أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية تمهيدا لافتتاحه خلال الشهر القادم.

 

وتفقد سعدالله جميع الأعمال والتحقق من تنفيذ الماكينات المخصصة لكل دور من أدوار المديرية، و كذلك تفقد أعمال تجهيز مركز الخدمات التموينية الذي سيقدم خدماته لجميع المواطنين بالإسكندرية.

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وأبدى وكيل الوزارة سعادته لعمليات تنفيذ المشروع و تحقيق المستهدف خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

 

جاء ذلك بحضور جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والأستاذة هبة الله سمير، القائم بأعمال مدير عام الشئون المالية و الإدارية.

 

يذكر أن وزارة التموين و التجارة الداخلية مولت المشروع بعد تخصيص مساحة الأرض من قبل المحافظة ونفذت هيئة الأبنية التعليمية المشروع هندسيا.

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