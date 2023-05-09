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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بأحياء الإسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعي عبارة عن سملات وأسوار وأعمدة بمساحة 50 متر وارتفاع 5 م بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بقرية أبو مسعود فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بقرية الحرية.
 

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ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق وكذا إزالة حوائط والتحفظ علي كمية من الأسمنت بأحد العقارات بمنطقة محرم بك فضلا عن إزالة حوائط بالدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع الناصر محمد امبروزو منطقة محرم بك.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم التحفظ علي موتور ونش وسيارة والمواد المستخدمة في البناء بأحد العقارات ش 575 طريق الجيش فضلا عن إيقاف أعمال بشارع المستجد خلف ابراج ٱمون والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

 

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