تضم 200 مليون فدان.. محافظ الإسكندرية الأسبق: السودان هي مزرعة العالم|فيديو

قال طارق مهدي محافظ الإسكندرية الأسبق عن الأزمة الحالية في السودان ، إن حرب المدن هي، أصعب أنواع الحروب، و الأزمة معقدة للغاية، مضيفاً أن الدور المصري يشارك في كافة الأشياء، مثل الوساطة في جنوب السودان و التي شاركت بها مصر.

طارق المهدي :السودان تضم 200 مليون فدان

وأضاف "مهدي" أثناء استضافته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر تحاول جاهده لتصبح عضو فعال و مؤثر في الأزمة السودانية، مؤكداً أن السودان تضم 200 مليون فدان، و هي مزرعة العالم و ليست مزرعة إفريقيا فقط.



وأكد محافظ الأسكندرية الأسبق، قائلاً:" عيب السودان إنها قوى إقليمية ، داخلة بعنف، و قوى دولية تدخل بعنف".