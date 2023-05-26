بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، الجمعة، استقراراً ملحوظاً بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

سعر كيلو اللحم

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

كيلو اللحم وصل 195 جنيه

كشف محمد أبومندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، تفاصيل ضخ الوزارة لحومًا سودانية طازجة مقابل 195 جنيهًا للكيلو، وكذلك كبدة سوداني طازجة، ولحوم مجمدة أسترالية.

وقال أبومندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم استقبال لحوم سودانية حية من السودان، ويتم ذبحها في مجازر الوزارة بأبوسمبل.

وأكد العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين أنه بعد ذلك يتم ضخ اللحوم طازجة في محافظات الجمهورية، لافتًا إلى وجود وفرة من اللحوم السودانية الحية بمجازر أبوسمبل، بالإضافة لتوافر لحوم مجمدة أسترالية وكبدة بتلو.

ولفت محمد أبومندور إلى أنه يتم ضخ اللحوم السودانية الطازجة والكبدة الطازجة بـ313 فرعًا في محافظتي القاهرة والجيزة مقابل 195 جنيهًا، ولا فرق بينها وبين اللحوم البلدية، مؤكدًا أن كميات اللحوم الموجودة حاليًا تكفي حتى بعد عيد الأضحى المقبل.