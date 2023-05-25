ماذا يحدث في سوق اللحوم.. مفاجأة من الحكومة قبل عيد الأضحى 2023

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة آخر المستجدات فيما يخص أسعار اللحوم، خاصة بعد انخفاض الطلب على اللحوم خلال الفترة الماضية تأثراً بارتفاع الأسعار وفقاً لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

انخفاض أسعار اللحوم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك انفراجة ستحدث في اللحوم قريبا داخل الأسواق.

وأشار المصيلحي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، أنه قريبا جدا سيتم استيراد لحوم من جيبوتي، بالتزامن مع استمرار تدفق اللحوم السودانية، منوها بأنه ستحدث انفراجة في اللحوم قريبًا.

وفي سياق متصل، كشف محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، تفاصيل ضخ الوزارة لحومًا سودانية طازجة مقابل 195 جنيهًا للكيلو، وكذلك كبدة سودانية طازجة، ولحوما مجمدة أسترالية.

وقال محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، خلال تصريحات إعلامية لقناة "صدى البلد"، إنه تم استقبال لحوم سودانية حية من السودان، ويتم ذبحها في مجازر الوزارة بأبو سمبل.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للفلاحين، انخفاض أسعار اللحوم خلال أيام، بعد موافقة الحكومة على استيراد 170 ألف رأس، منها 45 ألف رأس عجول ، و20 ألف رأس غنم، و105 آلاف رأس عجول تسمين، إضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد، والتي تقدر بنحو 180 ألف رأس.

وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار جاء في وقته تماما مع قرب قدوم عيد الأضحى 2023 ويسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، مضيفًا: الحكومة تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة بالسوق، في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

الأعلاف وأسعار اللحوم

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأمس، إنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي، تفيد بوصول شحنات جديدة من رءوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها وفرت نحو 37 رأس ماشية سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

وكشف المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس الأول بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من أصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وقال إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، موضحًا أن عمليات التوزيع تتم وفقا وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن هذا القرار جاء في وقته تماما مع قرب قدوم عيد الأضحى 2023 ويسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

مضيفًا: الحكومة تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة بالسوق، في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.

توفر الأعلاف بالأسواق

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، إن الإفراجات المتتالية عن الأعلاف أمر جيد ومطلوب لتوفير الأعلاف بكمية كبيرة في الأسواق، موضحا أن هناك ارتباطا ما بين أسعار المنتجات العلفية والحيوانية وتربية الدواجن والحيوانات.

وأضاف درويش، خلال تصريحات إعلامية، أنه كلما توفرت الأعلاف كلما كانت أسعار السلع واللحوم معتدلة وسينعكس هذا على سرعة التغذية للحيوانات بصورة مباشرة وهناك علاقة مباشرة بين التكلفة والعرض في الأسواق للمواطنين.

وتابع: “الدولة تولي اهتماما كبيرا لملف الأعلاف ويجب أن يكون هناك مراقبة صارمة من بداية الإفراجات حتى تصل إلى مصنعي الأعلاف حتى لا يتدخل المحتكرون وأصحاب الذمم الخربة ولابد من ضوابط ويكون هناك آليات من الدولة للرقابة الصارمة، بعد ارتفاع أسعار الأعلاف من الذرة الشامية وفول الصويا”.

أعلنت وزارة الزراعة، منذ أيام قليلة عن تخفيضات تصل إلى 30% على اللحوم بمنافذ الوزارة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق المنافسة في الأسواق، حيث سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة سعر 220 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجل متوسط سعر كيلو لحم الضأن نحو 334.5 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضأن في الأسواق، أما متوسط أسعار اللحوم الضأن بالعظام، فقدر بنحو 264 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بالعظام في الأسواق ما بين أقل سعر بنحو 170 جنيهًا مقابل أعلى سعر بلغ نحو 350 جنيهًا.