مواطنون ضد الغلاء: يجب تغيير ثقافة الاستهلاك للمواطن ولدينا بيع لحوم بالتقسيط

‏قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المبادرة التي قام بها الجزار محمد قدري في محافظة سوهاج وبيعه اللحوم بالقطعة هي مبادرة مميزة جدا ورائعة.

وتابع محمود العسقلاني خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن هذا الامر يحدث في أوروبا إنك تستطيع شراء قطعة لحمة واحدة هذا الأمر موجود في كل مكان في العالم ولا يوجد عيب في الأمر أن تدخل لشراء ‫ربع‬ كيلو لحمة الأمر ليس محرج إطلاقا.

تغيير ثقافة الاستهلاك

وأضاف الوضع في الصعيد أن تدخل لشراء ربع كيلو او كمية بسيطة قد يكون محرج لهم وهذه الثقافة يجب تغييرها وتغيير ثقافة الاستهلاك للموطن بشكل عام، متابعا ان في جمعية مواطنون ضد الغلاء لدينا لحمة بالتقسيط.