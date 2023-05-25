نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة يكشف سعر كيلو اللحمة

‏قال الأستاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر اللحوم البلدي تتراوح بين 350 جنيه إلى 380 جنيه للكيلو.

وتابع هيثم عبد الباسط خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن سعر اللحوم في بعض المناطق الراقية يرتفع بسبب القطع المميزة وأيضا في "الهايبر ماركيت" السعر يبدأ من ‫ 400 جنيه للكيلو فيما فوق.

زيادة أسعار اللحوم

وتعود زيادة أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك أسعار الدولار والسولار، وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم حيث أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك في النهاية.