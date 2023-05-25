لحوم سودانية بـ195 جنيها | التموين تكشف استعدادها لـ عيد الأضحى 2023

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توفير نحو 150 سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الاضحى 2023.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، أنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين ، مشيراً إلي أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي

أضاف أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو ، لافتاً إلي أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها .

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية ، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد الأضحي المبارك

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم عقد اجتماعات دورية لتأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد اللحوم و الابقار من الصومال و تشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .



وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر

وأكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من رؤوس الماشية ، لافتا إلي أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي و ضخها بالمنافذ فور وصولها.