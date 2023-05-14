وزير التموين لـ مربي الماشية: هذا الإجراء سيساعد في تراجع أسعار اللحوم  

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك أزمة فعلية في الأعلاف، أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، نتيجة زيادة سعر الأعلاف.

وأوضح وزير التموين، فعاليات موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف تمت الموافقة على توريد 10 كيلو ردة على كل إردب يتم توريده من قبل الفلاح بسعر 8 جنيهات، وذلك مساهمة من الحكومة للفلاحين الذين يربون ماشية بتوفير احتياجاتهم من العلف لتربية المواشي.

وأضاف أن توفير الردة سيكون لأي مربي ماشية بسعر 8 جنيهات، موضحًا أن هذا سوف يترتب عليه تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وتمت الموافقة على تسليم الفلاح 10 كيلو عن كل إرداب بسعر 8 جنيهات للكيلو، بحيث لا يضطر لشراء الردة بأكثر من ذلك، على أن تتم إتاحتها لكل المربين، لتقليل سعر اللحوم خلال تلك الفترة.