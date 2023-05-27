عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

صدى البلد

ارتفاع طفيف طال أسعار الدواجن الأمهات اليوم لترتفع نحو 2 جنيه فتسجل 59 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بدلا من 57 جنيهًا، وكذلك أسعار البيض، وذلك على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ.
 

أسعار الدواجن اليوم 
 

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق. 

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا   

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا   

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو. 

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو. 

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو. 

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو. 

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو. 

• الفراخ الأمهات البيضاء: 59 في المزرعة ، لتصل بسعر 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك
 

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسجل الكتكوت "ساسو" من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم السبت

واستقر أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 82 جنيها في الأسواق مقارنة بـ 92 جنيها بداية الشهر الجاري

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 87 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،  إن من أهم سلالات الدواجن المستنبطة حديثا هى سلالة طنطا 1 وهي أول سلالة مصرية من الدواجن البلدية المحسنة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وتكلفة تغذيتها أقل مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية.

 

طنطا 1
 

وأوضح "محمد سليمان" خلال تصريحات له، أنه يجري الآن الانتهاء من تجارب تثبيت أحد السلالات الجديدة من الدواجن وتحمل اسم طنطا 1 وهي من السلالات الواعدة التي سيتم طرحها خلال عامين وعلى النطاق التجاري بعد 8 سنوات من التجارب البحثية التطبيقية.

وقال الدكتور محمد سليمان إن السلالة الجديدة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وأنها اقل في تكلفة التغذية مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية في محطة بحوث الجميزة والتي تضم 4 سلالات دواجن تحمل اسم جميزة وسينا ومعمورة وبندرة.
 

وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية،  أن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة.
 

الدواجن اسعار الدواجن الدواجن الامهات اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض أسعار البيض اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ