بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ارتفاع طفيف طال أسعار الدواجن الأمهات اليوم لترتفع نحو 2 جنيه فتسجل 59 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بدلا من 57 جنيهًا، وكذلك أسعار البيض، وذلك على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف المحتجزة بالموانئ.



أسعار الدواجن اليوم



كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 59 في المزرعة ، لتصل بسعر 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك



أسعار الكتاكيت اليوم السبت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسجل الكتكوت "ساسو" من 7 إلى 8 جنيهات، أما سعر البانيه فيتراوح ما بين 150 و165 جنيهًا



أسعار البيض اليوم السبت

واستقر أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 82 جنيها في الأسواق مقارنة بـ 92 جنيها بداية الشهر الجاري

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 87 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض البلدي 93 جنيها، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن من أهم سلالات الدواجن المستنبطة حديثا هى سلالة طنطا 1 وهي أول سلالة مصرية من الدواجن البلدية المحسنة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وتكلفة تغذيتها أقل مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية.

طنطا 1



وأوضح "محمد سليمان" خلال تصريحات له، أنه يجري الآن الانتهاء من تجارب تثبيت أحد السلالات الجديدة من الدواجن وتحمل اسم طنطا 1 وهي من السلالات الواعدة التي سيتم طرحها خلال عامين وعلى النطاق التجاري بعد 8 سنوات من التجارب البحثية التطبيقية.

وقال الدكتور محمد سليمان إن السلالة الجديدة تتميز بتحملها للظروف المصرية في التربية وأنها اقل في تكلفة التغذية مقارنة بالسلالات الأخرى التقليدية في محطة بحوث الجميزة والتي تضم 4 سلالات دواجن تحمل اسم جميزة وسينا ومعمورة وبندرة.



وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة.

