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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 معلومات مهمة عن الكشف الأثري الجديد في سقارة ..إنفوجراف

آثار سقارة
آثار سقارة

أطلت منطقة آثار سقارة على العالم بكشف آثري جديد أبهر جموع الحاضرين لرؤيته ، عبر أعظم وأضخم ورشتين للتحنيط الإنساني والحيواني ، لتضيف للمنطقة الأثرية كنزا آخر ،والذى اكتشفته البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويرصد صدى البلد أهم 10 معلومات عن الكشف الآثري الجديد في سقارة بالسطور القادمة ..

1-لأول مرة الكشف عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية
2-الورشتان المكتشفتان تعودان لأواخر عصر الأسرة الـ 30 وبداية العصر البطلمي
3-تمكنا من الكشف أيضا عن مقبرتين من عصري الدولتين القديمة والحديثة
4-ورشة التحنيط الآدمية عبارة عن مبنى مستطيل الشكل من الطوب اللبن
5-ورشة التحنيط الحيوانية عبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبني من الطوب اللبن يتوسطهما مدخل 
6-تحتوي الورشة على 5 أَسرة من الحجر الجيري
7-المقبرة الأولي المكتشفة لشخص يدعي "نى حسوت با" 
8-المقبرة الثانية فهي لشخص يدعي "من خبر"
9-عثر على نيشة في الجدار الغربي من الناحية الشمالية يصل ارتفاعها إلى حوالي 130 سم
10-العثور على لوحة جنائزية من الحجر الجيري عليها نقوش وأجزاء من بردية تحمل اسم صاحب المقبرة.


جدير بالذكر أن البعثة الأثرية المصرية بدأت عملها بموقع جبانة البوباسطيون منذ عام 2018 حيث تمكنت من الكشف عن مقبرة فريدة لكاهن من الأسرة الخامسة يدعى "واحتى"، بالإضافة إلى 7 مقابر صخرية منها ثلاثة مقابر من الدولة الحديثة، وأربعة من الدولة القديمة، وواجهة مقبرة من الدولة القديمة.


وفي عام 2019 تم الكشف عن خبيئة للحيوانات المقدسة والتي تحتوي على أكثر من ألف تميمة من الفيانس، وعشرات التماثيل لقطط الخشبية، ومومياوات قطط، وتماثيل خشبية، ومومياوات لحيوانات مختلفة.


كما نجحت البعثة في عام 2020 في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي مغلق بحالتهم الأولى من العصر المتأخر داخل آبار للدفن، و40 تمثالاً لإله جبانة سقارة بتاح سوكر بأجزاء مذهبة، و20 صندوقا خشبيا للإله حورس. وقد تم تصنيف هذا الكشف كواحد ضمن أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2020، والأكثر جذبا للأنظار طبقا لمجلة الآثار الأمريكية   Archaeology magasine  

سقارة منطقة آثار سقارة ورشتين للتحنيط تحنيط الكشف الآثري الجديد في سقارة

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