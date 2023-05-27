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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 4 ركاب بحوزتهم حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات في مطار القاهرة|صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة عبارة عن حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

الحالة الاولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة من الحشيش المخدر بوزن 25 جرامًا مخبأة داخل جيب بنطلون في حقيبة الراكب، تم الضبط بواسطة كل من دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك و أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن حيث استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب - أجنبي من اصل مصري - قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط علبتين بهما كبسولات لعقار بريجابالين المدرج بجداول المخدرات باجمالي ١٨٠ كبسولة.

والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من كازابلانكا حيث استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد جمال رشدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف.قام أسامة دياب مدير الجمرك بتكليف نفس المامور بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط قطعتين من مخدر الحشيش بوزن ٥٤ جرام اسفل الملابس الداخلية للراكب في مكان حساس.

والحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة احدي الشركات القادمة من باريس حيث استوقف اسلام ماهر مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب - مصري الجنسية - قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٧٥ شريط لعقار لاريكا بريجابالين المدرج بجداول المخدرات باجمالي ١٠٥٠ كبسولة.

وأمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ، وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، كما امر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٣ ، بينما امر احمد حسن الحكش مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الركاب الاربعة للنيابة المختصة. 

 

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