عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشان استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن وجامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة، وكذلك متابعة تنفيذ  الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة، ومهنة الطباعة على المنسوجات والاواني الفخارية للفتيات بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن بمبادرة "هن قادرات.

واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية  ان وحدة العمالة غير المنتظمة استأنفت حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة، وجامعة الوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة  لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها المديرية للمسجلين في قاعدة بياناتها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتقديم كافة الخدمات الإجتماعية والصحية والقيام بعمليات التسجيل والحصر من مواقع العمل على ارض الواقع .

واضاف مدير المديرية أن هناك متابعة لتنفيذ الدورات التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات ، واستعراض جانب من منتجات المتدربات اللاتي قدمن الشكر للمديرية والوزارة على جهودهم الفعالة في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص التدريب المناسبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأكد على استمرار المديرية في توفير البرامج التدريبية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة .

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

الدولار يضرب من جديد .. مستوي متدن لليرة التركية قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ