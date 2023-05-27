مش بس وزيرة.. نيفين القباج تجسد طبيعة المرأة المصرية

على الرغم مما تحققه من نجاحات مبهرة، تصل بها إلى أعلى المناصب، إلا أن ظهور نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم، في المتحف الزراعي ذكرنا بكل مميزات "الست المصرية" التي رغم كم مسؤولياتها والأعباء الملقاة على عاتقها إلا أنها في كل مرة تجد فيها كينونتها النسائية فرصة للظهور فإنها تطفو على السطح بلا تردد.

نفين القباج الحاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية في جامعة القاهرة يظهر عليها دائما التعاطف مع القضايا التي تعالجها وزارتها (التضامن) فنجدها تتخذ الكثير من القرارات الإنسانية التي تهتم بها في المقام الأول لرعاية الأسرة المصرية والحفاظ عليها.



افتتاح معرضي زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا

وفي هذه الصورة التي التقطت للوزيرة أثناء افتتاح معرضي زهور الربيع الـ 90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقي وخير مزارعنا لأهالينا، ظهرت القباج الحاصلة على ماجيستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا، على طبيعتها كسيدة مصرية أثناء تفقدها للمنتجات والمعروضات، ليس فقط في طريقة تفقدها المنتجات وكيف تمسك بالعبوات لتقرأ المكتوب عليها، لكن أيضا في نظرتها الفاحصة لكل شيء حولها، تلك النظرة الثاقبة التي تعتاد عليها الأم المصرية داخل منزلها للتأكد من أن كل شيء فيه تمام على ما يرام.

بناء الدولة وبناء الإنسان

حركة الوزيرة الدؤوبة، التي قدمت بالأمس عرضًا حول "بناء الدولة وبناء الإنسان نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي" في شرم الشيخ، أثناء افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا، اليوم، ذكرتنا بالفنانة الكبيرة شادية في فيلم "مراتي مدير عام" حين أخذتها كينونتها النسائية واندفعت ترتب مكتب زوجها الذي يعمل تحت قيادتها في نفس المصلحة الحكومية، بينما كانت تلقي في الوقت نفسه تعليمات مهمة على مرؤوسيها.

هذه الصفات قد لا تتسم بها المرأة بصفة عامة، لكنها سمة مميزة للسيدة المصرية الأصيلة التي تجيد أداء الأدوار المنوطة بها باقتدار وكفاءة.

بدأت القباج حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام 1995 وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام 1997 في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم".

عادت القباج للعمل في مصر وتولت منصب نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2003.

خلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال" كما أعدت ملفات وثائقية عن 60 قرية في 6 محافظات لتنفيذ مبادرة "وقف ختان الإناث" وإعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل 16000 بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند.

ساهمت القباج في وضع خطط اليونسيف الخمسية في مصر بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، وفي أبريل 2015 انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجا.

تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية، كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة وباعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية .

وفي يونيو عام 2018 تولت القباج منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وتولت تصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها الإشراف على برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل .

كما ساهمت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشئون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة، وخلال مسيرتها المهنية والبحثية شاركت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من الأبحاث والأوراق العلمية كان من بينها: "دعم سبل تحديث العمليات الزراعية في مصر لتعظيم الإنتاج وحماية التوزان البيئي"، و"دور الابتكار في تمكين المرأة العاملة في قطاع الحرف اليدوية"، كما صدر لها بحث بعنوان " التقييم والتنمية في مصر.. نحو بناء شراكات جديدة"، وشاركت في بحث بعنوان "وضع النساء والأطفال اللاجئين في مصر، ومن بين الأوراق البحثية المهمة للدكتورة نيفين القباج ورقة بحثية بعنوان "العولمة والحركات النسائية".

جدير بالذكر أن القباج تولت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في ديسمبر 2019.