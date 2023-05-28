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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العماني: زيارة السلطان هيثم إلى إيران تدعم السلم والاستقرار

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق والرئيس إبراهيم رئيسي

وصف وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، زيارة السلطان هيثم بن طارق، إلى إيران، ‏اليوم الأحد، بالتاريخية، مشيرا إلى أنها  تعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتعميق التعاون الثنائي النافع.

وكتب البوسعيدي في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر "الزيارة التاريخية لمولاي جلالة السلطان المعظم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، تعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتعميق التعاون الثنائي النافع والحرص المشترك للتشاور على مستوى القمة ازاء العديد من الاهتمامات الإقليمية والدولية، دعما لأسباب السلم والاستقرار والازدهار".

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زار سلطنة عمان في مايو من العام الماضي، بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، وخلال تلك الزيارة، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها النفط والغاز.

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ايران السلطان هيثم بن طارق زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سلطنة عمان

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