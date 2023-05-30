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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 8 دول أوروبية .. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 22 رحلة سياحية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران دولية أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم. 

 

 8 دول أوربية  

 

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم أنه من المقرر وصول الـ 22 رحلة من 8 دول أوربية على رأسها 6 رحلات من بولندا و5 رحلات من التشيك و4 رحلات من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من هولندا وأخري من لكسمبورج، بالإضافة لرحلة طيران داخلية.

 

وتسهل السلطات المختصة بالمطار الإجراءات للوافدين الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

 

118 رحلة طيران 

 

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر استقبال المطار خلال الأسبوع 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

 

فى سياق مختلف شارك السائحون بأحد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر أعمال المطبخ وإعداد الطعام وذلك فى محاولة لإدخال روح المرح والسعادة لديهم جاء ذلك تحت شعار أسرة واحدة.

 

وقال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحى، مشاركة النزلاء لأعمال المطبخ جاءت لطمأنة السائحين على جودة الغذاء وشرحًا عمليًا بكيفية اتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة وجودة الطعام والغذاء، الأمر الذى يرسخ لدى السائح الأطمئنان لجودة الطعام فضلًا عن إدخال روح المرح والسعادة لدى السائحين. 

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