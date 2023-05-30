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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة: شركة تركية تدرس ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 40 مليون دولار

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة إسكافي القابضة التركية حيث استعرض اللقاء خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بمجال الجلود وإنتاج الجيلاتين الغذائى. 

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة في السوق المصري وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ولفت الى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في قطاع الجلود ولا سيما توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وكذا مدينة الجلود بالروبيكي التي تمثل صرحاً كبيراً للصناعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية. 

واشار سمير الى حرص الدولة على الارتقاء بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى. 

ولفت الوزير إلى أن الشركة التركية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري من خلال إنشاء مصنع لانتاج الجيلاتين الغذائى وعدد من المواد الاخرى المستخلصة من الجلود باستثمارات تبلغ ٤٠ مليون دولار، وكذا تأهيل وتشغيل ٣ وحدات انتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي باستثمارات تبلغ 6 مليون دولار. 

من جانبهم قال ممثلو شركة إسكافي القابضة التركية أن الشركة تعمل في مجال الجلود وإنتاج الجيلاتين والكولاجين وتمتلك 4 مصانع للجلود ومصنعين للجيلاتين وتستحوذ على 40% من السوق التركي حيث تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم الفائدة من المواد الخام. 

وأضاف مسؤولو الشركة أن مشروعات الشركة المستهدفة فى مصر تسهم فى توفير احتياجات السوق المصري من عدد من المنتجات المستخلصة من الجلود وكذا التصدير للأسواق الخارجية.

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