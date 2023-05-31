عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي: الخطيب أسطورة فريدة.. والأهلي يحقق نجاحات رغم التحديات الصعبة

الخطيب
الخطيب

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب يمثل قدوة للجميع بما يملكه من تاريخ كبير ومشرف، يجعله أسطورة فريدة لا تتكرر بسهولة بما قدمه في الملاعب والعمل الإداري عبر سنوات طويلة.


وأوضح خلال لقاء له ببرنامج  بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة  “etc” أنه يتعامل بمنتهى الديمقراطية في مجلس الإدارة، والتي تكون مصحوبة بحالة من الصرامة الشديدة والحزم، وهو ما يعد أحد أسباب نجاح المجلس، وأنه يتعمد أن يكون الأخير في التصويت على القرارات، ليرفع الحرج والضغوط عن الجميع.


وتحدّث عن الطفرة الإنشائية مؤكدًا أن الأهلي يمثل تجرية مميزة، بامتلاكه لمرافق مميزة في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد، وكذلك فرع التجمع الخامس الذي من المنتظر أن يفتتح خلال الساعات القادمة، وإن الفرع تكلف حوالي مليار و500 مليون جنيه، على مساحة أكثر من 50 فدان مما يمثل خطوة مهمة للغاية.


وأوضح أن الأهلي يحافظ على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء وسط تحديات اقتصادية صعبة للغاية، ومع ذلك هناك العديد من النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.


وكشف أن لجنة تنمية الموارد التي شكلها مجلس الإدارة تعمل على مدار الساعة لخلق أفكار جديدة واستغلال اسم النادي بما لا يمس حقوق الرعاة، وأن النادي نجح في توفير خدمات غير مسبوقة للأعضاء منها ما تم مؤخرًا من حيث تخصيص شاطئ خاص وفندق للنادي في مارينا بأسعار مميزة.


وأشار “شوقي” إلى أن كل ما تم إنجازه في مختلف الملفات، يأتي بدون دعم أو مساندة من أي جهة، إلى جانب ميزانية النشاط الرياضي الضخمة وما تمثله من ضغط على مخصصات الإنفاق بالنادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

لتيسير حركة المرور..رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين من الشوارع في الدقي

ظاهرة وحيدة مؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

عمليات قتالية.. بيان عاجل لـ رئيس الشيشان بإعادة انتشار قواته في دونيتسك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك

بعد صاروخ بيونج يانج.. اجتماع عاجل لـ مجلس الأمن الكوري الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الانفصال.. أجمل صور لـ أحمد سعد مع زوجته |شاهد

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

أضرار كارثية تصيب جسمك عند الامتناع نهائيا عن الملح

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ