محمد شوقي: الخطيب أسطورة فريدة.. والأهلي يحقق نجاحات رغم التحديات الصعبة

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب يمثل قدوة للجميع بما يملكه من تاريخ كبير ومشرف، يجعله أسطورة فريدة لا تتكرر بسهولة بما قدمه في الملاعب والعمل الإداري عبر سنوات طويلة.



وأوضح خلال لقاء له ببرنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة “etc” أنه يتعامل بمنتهى الديمقراطية في مجلس الإدارة، والتي تكون مصحوبة بحالة من الصرامة الشديدة والحزم، وهو ما يعد أحد أسباب نجاح المجلس، وأنه يتعمد أن يكون الأخير في التصويت على القرارات، ليرفع الحرج والضغوط عن الجميع.



وتحدّث عن الطفرة الإنشائية مؤكدًا أن الأهلي يمثل تجرية مميزة، بامتلاكه لمرافق مميزة في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد، وكذلك فرع التجمع الخامس الذي من المنتظر أن يفتتح خلال الساعات القادمة، وإن الفرع تكلف حوالي مليار و500 مليون جنيه، على مساحة أكثر من 50 فدان مما يمثل خطوة مهمة للغاية.



وأوضح أن الأهلي يحافظ على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء وسط تحديات اقتصادية صعبة للغاية، ومع ذلك هناك العديد من النجاحات التي تحققت على أرض الواقع.



وكشف أن لجنة تنمية الموارد التي شكلها مجلس الإدارة تعمل على مدار الساعة لخلق أفكار جديدة واستغلال اسم النادي بما لا يمس حقوق الرعاة، وأن النادي نجح في توفير خدمات غير مسبوقة للأعضاء منها ما تم مؤخرًا من حيث تخصيص شاطئ خاص وفندق للنادي في مارينا بأسعار مميزة.



وأشار “شوقي” إلى أن كل ما تم إنجازه في مختلف الملفات، يأتي بدون دعم أو مساندة من أي جهة، إلى جانب ميزانية النشاط الرياضي الضخمة وما تمثله من ضغط على مخصصات الإنفاق بالنادي.