لتيسير حركة المرور..رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين من الشوارع في الدقي

قام حى الدقى التابع لمحافظة الجيزة ، بشن حملة مكبرة بشارع الأنصار، وشارع عمان والمروة وامتداد نادي الصيد والتحرير، استجابة لشكاوى المواطنين، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، والمقدم محمود العجيزى، رئيس مكتب شرطة المرافق بالدقي، وإدارة الاشغالات.

وذلك لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور والمشاة وتحقيق الانضباط، استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة، عن رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين والتحفظ على المضبوطات فى مخازن الحي.

كما تم ضبط عدد 6 ميكروباص

مخالف لخط السير وغرامات فوزيه للمخالفين، كما تم استمرار الحمله لمراجعة تراخيص المحلات والاكشاك، مع رفع اشغالات المخالفين، للمحافظة على النظام وتحقيق الانضباط.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك علي مدار اليوم لتحقيق الإنضباط .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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