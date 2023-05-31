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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

البنك المركزي
البنك المركزي

ترددت أنباء داخل الجهاز المصرفي بشأن إمكانية إيقاف بطاقات الائتمان مسبقة الدفع بالعملات الأجنبية والدولارية خارج البلاد في خدمات الشراء والسحب النقدي.

وأعلن  البنك المركزي المصري خلال الشهور الماضية إيقاف استخدام البطاقات الائتمان خارج البلاد مصر بعد سوء استخدامها من قبل بعض العملاء، إذ وصلت حملة السحوبات اليومية إلى نحو 200 مليون دولار.

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وحتى الآن لم يؤكد البنك المركزي إصدار أي بيان رسمي يتضمن إيقاف العمل بـبطاقات الائتمان مسبقة الدفع 

 

وأرجعت مصادر داخل الجهاز المصرفي،  إيقاف  التعامل ببطاقات الائتمان مسبقة الدفع إلى عدم ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، ما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.

وتقوم شركتا فيزا وماستر كارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية بتشغيل جميع الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية، بالإضافة إلى بطاقة ميزة المدفوعة مقدما التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر وتقتصر على التعاملات المحلية فقط.

ورفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، وكذا رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة.

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