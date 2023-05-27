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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ودائع الحكومة ترتفع لـ 2.04 تريليون جنيه في يناير الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

زادت الودائع الحكومية في البنوك إلي 2,043 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي بعد أن كانت 1.951 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي مقابل 1.811 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس السنة.


ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت ودائع الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.72 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.64 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.

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وصلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 328.5 مليار جنيه في يناير السابق مقابل 310.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 230.421 مليار جنيه في نوفمبر 2022.


وسجلت جملة الودائع بالبنوك نحو 9.021 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 8.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 8.4 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.


ووصلت الودائع غير الحكومية إلي 6.98 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 6.62 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 6.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.

 

جاءت ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 5.5 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 5.43 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقارنة بـ 5.4 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.

 

وتضمنت تلك الودائع قطاعات " الأعمال العام، الخاص، العائلي، الخارجي".
 

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