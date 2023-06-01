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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيو لوك الصيف.. بسنت شوقي تبهر جمهورها على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك جديد، وشعر قصير، مع إطلالة صيفية كاجوال على شاطيء البحر، وتفاعل معها جمهورها ومحبيها.

عبّرت الفنانة بسنت شوقي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان مصطفى درويش، الذي غيبه الموت في الأيام الماضية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت بسنت شوقي، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “كنت في حداد 3 أيام بعد وفاة المرحوم بإذن الله مصطفى درويش، وبعدت تماماً عن السوشيال ميديا”.

وتابعت بسنت شوقي: “للأسف لازم ارجع تاني عشان اتاخرت في شكر ناس تعبت معايا ولازم اديهم حقهم، شوية بشوية هبتدي انزل حاجات ليها علاقة بالكام يوم اللي فاتوا - كلهم حصلوا قبل الوفاة - عشان بس الناس تبقى فاهمة ومقدرة ومتزايدش”.

 

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