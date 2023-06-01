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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة علاقات أسرية: صفات لابد من توافرها لاختيار شريك الحياة

رحاب لطفي، خبيرة
رحاب لطفي، خبيرة العلاقات الأسرية

قالت رحاب لطفي، خبيرة العلاقات الأسرية، “الارتباط بالشخص المناسب تختلف من شخص لآخر.. وأنصح بتقسيم الأوليات لعمودين.. عمود بالصفات التي يجب أن تكون موجودة.. والآخر بالصفات التي سيكون من الجيد أو من اللطيف أن تكون موجودة”.

وأضافت “لطفي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، “الصفة التي يجب أن تكون موجودة هو أن يكون هناك حوار بين الطرفين فى العلاقة.. إلى جانب معرفة ما إذا كنا نصل إلى نتيجة فى النهاية أم لا.. أم تنتهي بخلاف”.

وتابعت خبيرة العلاقات الأسرية، “يجب ان يكون لدينا أرضية مشتركة بين الزوجين.. ويكون لديهم أهداف.. والإنسان يعرف الطرف الآخر عن طريق معرفته من ستة أشهر إلى عام ونصف”.

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