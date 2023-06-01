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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لافتة إعلانية ضخمة توقف حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر.. فيديو

توقف حركة المرور
توقف حركة المرور اعلي كوبري اكتوبر

شهد كوبري ٦ أكتوبر واقعة مؤسفة بعد ان سقطت لافته اعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته اعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري اكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمه من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق .

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الاسعاف وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الاشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .

وكان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بالامس بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفيه الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .

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