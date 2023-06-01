سقوط لافتة إعلانية ضخمة توقف حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر.. فيديو

شهد كوبري ٦ أكتوبر واقعة مؤسفة بعد ان سقطت لافته اعلانية ضخمة لتحطم ٣ سيارات ملاكي ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور اعلي الكوبري في الاتجاهين .

وكانت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة قد رصدت توقف حركة المرور اعلي كوبري ٦ أكتوبر وبالفحص تبين سقوط لافته اعلانية ضخمة لتقطع نهر الكوبري في الاتجاهين ناحيه محطة مترو الدمرداش وقبل الوصله المعلقة للكوبري .

علي الفور انتقل اللواء مؤمن سعيد مدير مرور القاهرة ورجال المرور الي مكان البلاغ وتم غلق كافه مطالع كوبري اكتوبر في جميع الاتجاهات ، بينما يتم اجباري انزال السيارات القادمه من مناطق الجيزة من اعلي الكوبري لحين التعامل مع البلاغ ورفع اللافته بالونش العملاق .

في الوقت نفسه ، تم اخطار هيئة الاسعاف وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين بعد انتشال ٣ مصابين من داخل سيارة تم تحطيمها بينما يتم انتشال الاشخاص المتواجدين داخل السيارتين المحطمين والدراجة البخارية .

وكان كوبري ٦ أكتوبر قد اصيب بالامس بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل اتوبيس سياحة اعلي عرب المحمدي قبل الوصل المعلقة بكوبري اكتوبر في الاتجاه القادم مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وتم رفع الاتوبيس المعطل ، وتصفيه الكثافات اعلي الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة لتعود حركة المرور لطبيعتها .