طلب إحاطة بشأن الرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية المنتشرة في كافة أرجاء مصر والإجراءات الفعلية المتبعة للحفاظ على حياة المواطنين.

وكانت عاصفة ترابية قد ضربت مصر أمس وصاحبها رياح شديدة أدت إلى سقوط العديد من اللوحات الإعلانية على الطرق .

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر مكرر ومتوقع حدوثه سنويًا وليس أمرًا فجائيًا، ومن ثم يجب على الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم .



وأضاف أنه للأسف لا يرى أي دور رقابي ملحوظ في هذا الشأن من الجهات المختصة، حيث أدت الرياح إلى تساقط العديد من اللوحات وإصابة عشرات المواطنين وبعض الوفيات، بالإضافة لتعطيل المرور الذي وصل لشلل مروري في بعض الأماكن الحيوية مثل كوبري أكتوبر بالقاهرة والجيزة، محور 26 يوليو بمنطقة أكتوبر ، العاشر من رمضان، طريق شبرا/ بنها الحر وغيرها من الأماكن .

وأكمل منصور: "الأمر يتكرر ولا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات التي تهدد حياة المواطنين بصورة دائمة "مش معقول أمشي في الشارع لابس خوذة".

وطالب النائب إيهاب منصور بمراجعة اللوحات وسلامتها واللوحات المضيئة فوق المحاور المرورية التي لا تراعى السلامة وتمثل خطرًا بحجبها رؤية الطريق وهو ما يحتاج مراجعة.

واستطرد النائب قائلًا: الموضوع لا يحتمل التهاون ففي مارس من العام الماضي- وطبقا للتصريحات الرسمية من مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق- توقفت حركة القطارات بالخط الأول المرج - حلوان في الاتجاهين، نتيجة وجود خلل في الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطار.



وأوضح المصدر حينها أن إحدى لوحات الإعلانات الموجودة في نطاق محطة سرايا القبة سقطت على الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطارات داخل الخط الأول، مما تسبب فى توقف حركة القطارات من محطة الدمرداش حتى محطة المرج.