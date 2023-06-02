أخبار الفن.. دينا الشربيني تتذكر والدها أثناء تكريمها وخالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعد المشاركة بحفل زفاف ولي عهد الأردن| نداء شرارة: حاسة بفرحة مش طبيعية



عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بالمشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوه الحسين.

أفلامنا.. الاسم الجديد لجمعية بيروت دي سي



بعد 24 سنة من العمل على تمكين صناع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي في المنطقة العربية، تكشف "بيروت دي سي" عن اسمها الجديد "أفلامنا"، مواصلة التزامها تجاه السينمائيين بدعمهم على تطوير قدراتهم ونشر سردياتهم كما التزامها تجاه الجمهور العربي في حقه في مشاهدة الإنتاج السينمائي والإطلاع على مجمل الإنتاج الثقافي العربي.

دينا الشربيني عن تكريمها كأفضل ممثلة: نفسي أبويا يكون معايا



عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتكريمها كأفضل ممثلة وأفضل عمل كوميدي عن مسلسل “ كامل العدد”، من خلال إدارة كريتيف ساميت.

الصحبة الجميلة.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي



نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

لعنة السوشيال| كيف جلب أبناء النجوم المشكلات لآبائهم.. شيرين ومحمد رمضان الأبرز



تسبب عدد من أبناء النجوم في الجدل لهم، بسبب تصرفاتهم العفوية والتلقائية على السوشيال ميديا دون مراعاة الأضواء الملقاة عليهم بسبب الشهرة، نستعرض أبرز المشاهير وأبنائهم من خلال التقرير التالي:

أميرة فتحي تستعد لطرح ثقة زيادة.. تفاصيل



تستعد الفنانة أميرة فتحي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ثقة زيادة" من كلمات الشاعر محمود كامل، وألحان حسن سراج، وتوزيع ماكي، وستقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب.

فخور بيكي يا حب عمري.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور



احتفل الفنان خالد سليم، بتخرج ابنته الكبيرة نور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تكريم أشرف زكي وصفاء أبو السعود من اللجنة النقابية للفنون الشعبية| اليوم



تُكرم اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية اليوم الجمعة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك في تمام الخامسة مساءً على مسرح البالون.

اليوم.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية



تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي اليوم في المملكة العربية السعودية، وسافرت تحديدا إلى منطقة أبها برفقة زوجها فائق حسن استعدادا لإحيائها حفلها المنتظر هناك.