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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعنة السوشيال| كيف جلب أبناء النجوم المشكلات للآباء.. شيرين ومحمد رمضان الأبرز

شيرين - محمد رمضان
شيرين - محمد رمضان

تسبب عدد من أبناء النجوم في الجدل لهم، بسبب تصرفاتهم العفوية والتلقائية على السوشيال ميديا دون مراعاة  الأضواء الملقاة عليهم بسبب الشهرة، نستعرض أبرز المشاهير وأبنائهم من خلال التقرير التالي:

 

ابنة محمد رمضان 


نشرت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان ، فيديو لها من داخل مدرستها، تقوم فيه بالرقص مع زملائها، حيث ظهرت فى أول الفيديو بملابس كاجوال فيما قامت بتغيير ملابسها وكأنها بحفلة تنكرية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها على الصفحة، واعتبره البعض الآخر فيديو جريئا.

ابنة محمد رمضان 

أما محمد رمضان فلم يتفاعل مع فيديو ابنته ونشر عبر حسابه على إنستجرام فيديو تكريمه بجائزة، بجانب فيديو آخر من وجوده في بيروت.


ابنة شيرين عبد الوهاب 


نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو لها على تيك توك، وكانت المفاجأة أن أغلب التعليقات شبهتها بفنانة عالمية شهيرة وهى كورتني كارداشيان.

ابنة شيرين عبد الوهاب

بسبب فيديو .. مفاجأة مثيرة لـ ابنة شيرين مع نجمة عالمية

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قررت هنا، ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب، مطربة مصر والوطن العربي، حذف أحد الفيديوهات التى تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد الانتقادات التى طالتها بسببه.


ابنة يوري مرقدي

اعترف الفنان يوري مرقدي انه قام بعمل مساكنة قبل الزواج وابنته  قامت بعمل مساكنة في كندا وذلك خلال برومو ترويجي لحلقته مع راغدة شلهوب.

يوري مرقدي


ابنة هيفاء وهبي

 

خطفت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت زينب فياض بإطلالة كاجوال ترتدي هوت شورت واعتمدت تسريحة شعر مميزة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.


وتنشر زينب من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.


نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها.

وظهرت فاطمة فى الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابس مكشوفة، وتلقت ابنة عبلة كامل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي العديد من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها.

بنات عبلة كامل


أصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط أنظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

عبلة كامل وابنتها

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.


ابنة الفنان عمرو دياب

حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة برفقة حبيبها لتهنئته بعيد ميلاده، وظهرت ابنة عمرو دياب فى الصورة برفقة حبيبها بمشهد رومانسي.
 

ابنة عمرو دياب 

 

محمد رمضان ابنة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب يوري مرقدي هيفاء وهبي

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