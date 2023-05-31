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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب: بحب شيرين أكتر منها وعلاقتنا تحسنت بعد ابتعاد بعض الأشخاص

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف الفنان حسام حبيب عن حبه الشديد لزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنه يحبها أكثر منها وذلك خلال لقاء له ببرنامج et بالعربى.

وقال حسام حبيب : فيه ناس وحشة لما بعدوا عننا الحمد لله الحياة ظبطت، ربنا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم، أنا حاسس أني بحب شيرين أكتر ما هي بتحبني، وبعد نجاحها قلتلها أنا عايز أشتغل تاني، وأقدم أغاني جديدة، عملنا أغنية مختلفة خالص، وأغنية فرحانة عشان نقدمها سوا، ومقدرشكشف الفنان حسام حبيب عن تعاونه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من أغنية وذلك بعد عودتهما سويا.

وقال حسام حبيب عبر برنامج et بالعربى : اننا نجهز لعدد من الأغانى التى من المقرر أن طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أن هناك اغنيتين تم الاستقرار عليهما الأولى رومانسية والثانية أغنية مفرحة.

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفل غنائي ضخم، وليلة استثنائية بجدة في المملكة العربية السعودية، نستعرض ابرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي:

رقص حسام حبيب

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

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وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

غناء شيرين لمصر

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي". أكشف تفاصيل أكتر من كدة شيرين هتزعل مني.

 

الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حسام حبيب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبييب

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