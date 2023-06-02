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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فخور بيكي يا حب عمري.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

خالد سليم برفقه ابنته
خالد سليم برفقه ابنته

احتفل الفنان خالد سليم، بتخرج ابنته الكبيرة نور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر خالد سليم صورًا برفقه ابنته، وعلق عليها كاتبًا: “النهاردة .. كان يوم مميز جدا ليا .. إختلطت مشاعري بشكل غريب .. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها .. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكتر من حالة و مشاعري تكون مختلفة مع كل لحن .. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل و الشخصية يكون فيها إختلاف في المشاعر في كل مرحلة .. بس الحقيقة النهاردة أنا عيشت 4 ساعات مليانين سعادة و خوف و فخر و دموع و محبة و شجن .. حفلة تخرج بنتي الكبيرة نور”.

وتابع: “كنت سعيد إنها وصلت للمرحلة دي بكل نجاح.. و كنت خايف عليها طول ما أنا شايفها بتتحرك قدامي .. و فخور بيها و بمحبة الكل ليها و شخصيتها الحلوة .. و دموعي و المحبة و الشجن كانوا بسبب الحالة اللي كل الطلبة و المدرسين و العاملين في المدرسة كانوا فيها .. إن الدفعة دي هيمشوا و يسيبوا المدرسة و يبدأوا مرحلة جديدة .. ألف مبروك يا نور على النجاح و التفوق و التخرج .. و اعرفي اني دايماً فخور بيكي .. يا حب عمري”.

وتعاقد الفنان خالد سليم، علي أغنية جديدة تحمل اسم "مين ده" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج شركة "AH media production" لآلاء لاشين ومن المقرر طرح الأغنية في موسم الصيف.

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

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